Власти Севастополя предупредили о проведении тренировки флота со стрельбой

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил о тренировке флота со стрельбой

В Севастополе флот будет проводить тренировки с практической стрельбой, заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

«На Северном молу и на Южном с 19.00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения — прим. "Ленты.ру") с практической стрельбой», — пояснил градоначальник.

Российский флот регулярно проводит тренировки ППДО, которые вызывают громкие звуки. Так, 2 мая Развожаев сообщил, что кроме учений флота также была проведена тренировка систем противовоздушной обороны.

18 мая градоначальник также объяснил громкие звуки тренировкой расчетов ППДО. 22 мая губернатор заверил жителей города, что громкие звуки являются результатом тренировок ППДО.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.