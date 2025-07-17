Названы последствия ухода главы ФРС в отставку для мировой экономики

CNN: Уход главы ФРС Пауэлла в отставку может обрушить мировую экономику

Стремление президента США Дональда Трампа заставить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла уйти в отставку может обрушить мировую экономику. Последствия политики главы государства назвали в CNN.

По словам Трампа, экономика США нуждается в понижении ставки, однако Пауэлл умышленно не смягчает денежно-кредитную политику (ДКП). В случае, если он вынудит главу ФРС уйти с поста, регулятор может резко снизить процентную ставку, что приведет к обвалу мировых финансовых рынков.

Трамп неоднократно оскорблял главу ФРС — называл «очень политизированным парнем» и «очень глупым человеком», а с недавних пор стал подписывать как «очень поздно Пауэлл». Глава государства добавил, что у него есть три кандидатуры на замену действующему главе ФРС Пауэллу.

Джордж Саравелос, глобальный руководитель отдела валютной стратегии Deutsche Bank, написал, что «очевидно», что инвесторы воспримут увольнение Пауэлла как «прямое оскорбление независимости ФРС», которая, по общему мнению, крайне важна для сдерживания инфляции.

Сам Пауэлл отказывается снижать ставку и предупреждает, что введенные Белым домом таможенные пошлины в ближайшем будущем приведут к значительному росту инфляции. Роста цен глава регулятора ожидает уже этим летом. «В конечном счете, за тарифы придется заплатить, и часть этих расходов ляжет на конечного потребителя», — сказал Пауэлл, подчеркнув, что «об этом сообщает бизнес».

Американский регулятор в 2024 года несколько раз снижал ставку, но с приходом к власти Трампа перестал делать это. Уже в январском пресс-релизе говорилось о стабильных условиях на рынке труда и той же ситуации с ростом цен. С апреля в число факторов попала и торговая война, которая, как отмечают эксперты, постепенно стала для США нормой.