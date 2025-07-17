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12:49, 17 июля 2025Россия

В России заявили о начале исполнения данного Путиным Украине обещания

ТАСС: Россия передаст Украине три тысячи тел в соответствии с обещанием Путина
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

В соответствии с обещанием президента России Владимира Путина Москва передаст Киеву три тысячи тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе.

Ранее помощник главы государства Владимир Мединский сообщил, что Россия передала Украине тела 1000 бойцов ВСУ, получив взамен останки 19 российских военнослужащих. Он также опубликовал фотографии с прошедшего обмена.

По словам собеседника агентства, процедура стала началом выполнения обещания Путина. «Украинской стороне будет передано 3000 тел, как и обещал президент. Сегодня начало именно этого трека», — сказал он.

20 июня Мединский рассказал, что находящиеся у России тела украинских солдат хранятся в рефрижераторах, и у родственников военных появится возможность окончательно идентифицировать останки бойцов ВСУ и похоронить их.

До этого Путин сообщал, что по состоянию на 19 июня Москва передала Киеву уже шесть тысяч тел, получив взамен 57.

ЖЗЛ
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