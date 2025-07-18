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11:09, 18 июля 2025Спорт

Двое россиян попали в список лучших игроков НХЛ до 23 лет

Россияне Мичков и Демидов попали в список лучших игроков НХЛ до 23 лет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила список лучших игроков до 23 лет. Он приводится на сайте лиги.

Рейтинг составляли девять авторов сайта NHL. Всего в него вошло 25 хоккеистов, двое из которых россияне. Пятое место занял 20-летний форвард «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков. На 14-й строчке оказался 19-летний нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов

Мичков стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ среди новичков, забросив 26 шайб. Он присоединился к «Филадельфии» летом 2024-го.

Демидов летом 2024 года был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. Он перебрался за океан после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина 2025 года. Форвард уже успел дебютировать в НХЛ и установить рекорд.

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