Bild: ВС России заняли в 2025 году сравнимую с площадью Люксембурга территорию

Вооруженные силы (ВС) России заняли с начала 2025 года территорию, сравнимую с площадью Люксембурга. Об этом пишет журналист Bild и военный аналитик Юлиан Репке.

«Пока Киев спорит с Берлином и Вашингтоном по поводу новых систем ПВО и дальнобойного оружия, ситуация на полях сражений на востоке страны становится все более драматичной», — подчеркнул автор.

По оценкам аналитика Bild, с начала года ВС России в ходе боевых действий заняли 2395 квадратных километров территории. Отмечается, что это соответствует площади Люксембурга (2586 квадратных километров) или немецкой федеральной земли Саарланд (2569 квадратных километров).

Ранее украинский аналитический проект DeepState заявил о прорыве ВС России к границе Днепропетровской области еще на двух участках. Также российские войска зашли в Яблоновку под Константиновкой.