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13:12, 18 июля 2025Бывший СССР

ВС России прорвались к границе Днепропетровской области еще на двух участках

ВС РФ прорвались к границе Днепропетровской области у Воскресенки и Зеленого Гая
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска прорвались к границе Днепропетровской области еще на двух участках. Об этом свидетельствуют данные украинского аналитического проекта DeepState.

«Враг продвинулся возле Воскресенки, Зеленого Гая и в Яблуновке», — говорится в публикации.

Согласно карте проекта, российские войска уже вошли в Зеленый Гай, который находится на расстоянии чуть более километра от административных границ региона. Село Воскресенка на западе примыкает к Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону Волчанска. По сообщениям прессы, сейчас основные боевые действия ведутся в районе железнодорожного вокзала города.

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