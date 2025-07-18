ВС России прорвались к границе Днепропетровской области еще на двух участках

ВС РФ прорвались к границе Днепропетровской области у Воскресенки и Зеленого Гая

Российские войска прорвались к границе Днепропетровской области еще на двух участках. Об этом свидетельствуют данные украинского аналитического проекта DeepState.

«Враг продвинулся возле Воскресенки, Зеленого Гая и в Яблуновке», — говорится в публикации.

Согласно карте проекта, российские войска уже вошли в Зеленый Гай, который находится на расстоянии чуть более километра от административных границ региона. Село Воскресенка на западе примыкает к Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону Волчанска. По сообщениям прессы, сейчас основные боевые действия ведутся в районе железнодорожного вокзала города.