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10:21, 18 июля 2025Бывший СССР

Всплыли новые детали о ликвидации полковника СБУ. Почему это могло быть выгодно Зеленскому и какова роль британских спецслужб?

Рогов: К ликвидации полковника СБУ Воронича причастен Владимир Зеленский
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ЛенТВ24 / YouTube

К ликвидации полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве, вероятно, причастен украинский президент Владимир Зеленский. Свою роль сыграли и британские спецслужбы, убежден председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Нападение произошло утром 10 июля — неизвестный приблизился к старшему оперативнику отдела управления центра специальных операций на улице, совершил пять прицельных выстрелов и скрылся. В СБУ позднее заявили, что к расправе над Вороничем причастны граждане Азербайджана. По информации российских журналистов, украинский военачальник занимался подготовкой диверсий на территории России.

Есть точная проверенная информация, полученная от источников из окружения Зеленского, что американцы планировали продавить назначение Воронича на должность главы СБУ. Поэтому убийство Воронича — это однозначно скоординированные действия Зеленского и британских спецслужб, чтобы американцы не усилили свои позиции контролем за СБУ

Владимир Роговпредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов

Он добавил, что именно британское участие объясняет молчание официального Баку. Кроме того, Рогов обратил внимание, что Воронич был ликвидирован за несколько дней до визита в Киев спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога — «чтобы спрятать концы в воду».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ликвидацию полковника связали с внутриукраинскими разборками

Как объяснила политолог Лариса Шеслер, Воронич был оперативником из центра специальных операций — не настолько видный человек, нежели член Верховной Рады. К ответственности за расправу пытаются привлечь российскую сторону, однако политолог сочла, что все кроется во внутриукраинских разборках. Сейчас разные структуры Киева борются в том числе за освоение западных средств.

Специалист отметила, что СБУ — одна из тех структур, которая полноценно погрязла во взяточничестве, так что неудивительно, что представители этой системы имеют множество врагов, и «один из таковых — это бизнес». Помимо этого, существует и некая «крыша» СБУ для некоторых уклонистов. Также ведомство постоянно соперничает за деньги из Европы с разведкой и Минобороны Украины.

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Ответственность взяли на себя украинские радикалы

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base взяло на себя ответственность за ликвидацию Ивана Воронича. «Мы, организация "Белый Феникс", гордимся нашими соратниками, очищающими Украину от грязнокровной орды!» — говорилось в сообщении филиала группировки.

«Белый феникс» обвинил полковника СБУ в вымогательствах у бизнеса на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в якобы защите «бизнес-интересов» России. Группировка также заявила о своем долге «уничтожать тех, кто пытается пренебрегать своей страной ради своей личной выгоды». Кроме того, радикалы пригрозили продолжить «охоту».

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