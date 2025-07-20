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16:23, 20 июля 2025Интернет и СМИ

НАТО планирует перевести на военные рельсы крупнейший порт Европы. Чем это обернется для России?

«Взгляд»: Подготовка порта Роттердама обозначает срок начала агрессии Запада
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Крупнейший европейский порт Роттердама начали готовить к приему военных грузов. В газете «Взгляд» заметили, что это явно указывает на то, когда стоит ждать начала западной военной агрессии против России.

Авторы материала отмечают, что в последний раз этот порт был поставлен на военные рельсы в 2003 году в ходе вторжения США и их союзников в Ирак. Объект является одним из крупнейших портов в мире, так что даже частичный его перевод в сторону военной экономики может привести к крупным финансовым убыткам, связанным с уменьшением объемов обычных коммерческих грузов.

В газете заметили, что по этой причине нет смысла реализовывать столь масштабное изменение работы порта, если в ближайшее время не использовать его военную инфраструктуру. «Иными словами — перед нами не просто подготовка к войне. Это подготовка к войне, которую ожидают достаточно скоро», — подчеркнули в статье.

Фото: Bart Biesemans / Reuters

В Роттердаме начались учения по приему военных судов НАТО

В порту уже начались учения по приему судов Североатлантического альянса, перевозящих военные грузы.

Как заметил руководитель управляющей компании порта Бодуэн Симонс, в случае прибытия грузов из Британии, США или Канады Роттердам координирует свои действия с портом Антверпена.

Не каждый терминал подходит для обработки военных грузов. Если бы пришлось отправлять большие объемы военных грузов, мы бы обратились в Антверпен или другие порты, чтобы взять на себя часть мощностей, и наоборот

Бодуэн Симонсглава управляющей компании порта Роттердама

Нидерланды, где и располагается крупнейший в Европе порт, последовали примеру других членов альянса и приняли решение повысить оборонные расходы до 5 процентов от ВВП. В Минобороны страны почеркнули, что данные меры в том числе повысят возможность Роттердама в любой момент принимать военные грузы НАТО. Симонс уточнил, что в качестве подготовки к порту несколько раз в году должны пришвартовываться корабли разного формата, а также будут проводиться регулярные учения по десантированию.

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В России оценили перевод крупнейшего порта Европы на военные рельсы

Из-за открытых акваторий в любом порту сложно рассредоточиться, так что пусть Запад продолжает скапливать свою технику — России это не навредит. Так на подготовку порта Роттердама к потенциальному военному конфликту с Москвой отреагировал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Комментируя учения по приему военных судов НАТО, депутат заметил, что порт Роттердама является хабом, так что в нем еще «со времен разрядки» проводились учения, нацеленные на конфликт с Россией. Он добавил, что при этом за последние годы статус порта из «гражданского» плавно перешел в «полувоенный» из-за уже реальной подготовки Европы к войне.

Колесник заметил, что подобными приготовлениями Запад также наносит вред и Украине, которую так старательно «поддерживал» все это время. «Они прикрываются тем, что они ее защищают, — они ее уничтожают на самом деле. Все эти Роттердамы, взрыв "Северных потоков" — такое у них миротворчество, все перевернулось в мире», — резюмировал парламентарий.

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