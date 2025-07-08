Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 8 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на подготовку крупнейшего порта Европы к войне с Россией

Депутат Колесник: Европа хочет уничтожить Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В портах открытые акватории, и там трудно рассредоточиться, так что пусть скапливают технику, заявил член комитета Госдуме по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на подготовку порта Роттердама, крупнейшего в Европе, к потенциальной войне с Россией.

Ранее стало известно, что там проводятся учения по приему судов, перевозящих военные грузы НАТО.

Порт Роттердама является хабом, он всегда был одним из крупнейших портов Европы, и в мое время, когда я служил активно, я видел эти учения, которые они проводили еще во времена разрядки, и все корабли отправляли в сторону России

Андрей Колесникдепутат Госдумы

Роттердам больше был гражданским портом, однако теперь уже становится полувоенным, так как Европа готовится к войне, отметил депутат.

«Не зря [канцлер Германии Фридрих] Мерц говорит: я поставлю, не поставлю дальнобои (имеется в виду дальнобойное оружие, — прим. «Ленты.ру»). Они нащупывают, хотя уже дальнобойные удары по России наносятся, и Украине достается от этого. То есть они какие-то извращенцы. Они хотят уничтожить Украину. Все эти действия направлены на уничтожение Украины. Они прикрываются тем, что они ее защищают — они ее уничтожают на самом деле. Все эти роттердамы, взрыв "Северных потоков" — такое у них миротворчество, все перевернулось в мире», — высказался Колесник.

Он добавил, что порты являются открытыми территориями, на которых трудно рассредоточиться, особенно при нанесении ударов.

«Так что пусть накапливаются. Больше наш успех будет, если что», — заключил парламентарий.

Материалы по теме:
Евросоюз потратит сотни миллиардов на перевооружение. Почему эти планы могут обрушить экономику Европы, как это случилось в СССР?
Евросоюз потратит сотни миллиардов на перевооружение.Почему эти планы могут обрушить экономику Европы, как это случилось в СССР?
29 апреля 2025
«Он хочет лидерства в Европе» Конфликт на Украине изменил положение Франции в мире. Как Макрон хочет сделать ее снова великой?
«Он хочет лидерства в Европе»Конфликт на Украине изменил положение Франции в мире. Как Макрон хочет сделать ее снова великой?
14 мая 2025

До этого министр экономики Дании Стефани Лосе заявила, что стремление Европейского союза увеличить военные расходы угрожает финансовой стабильности блока. Она подчеркнула, что есть опасность роста дефицита бюджета и госдолга, который члена Евросоюза могут не сдержать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Миллионы рублей из бюджета потратили на дачу и баню сына бывшего замминистра обороны. Здания оформили как часть парка «Патриот»

    В Петербурге лишь единицы оказались биологическими отцами своих детей

    Из правительства Курской области уволилась вторая за пять месяцев министр финансов

    Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовыми ожерельями за миллиарды рублей

    В России одобрили расширение перечня условий для лишения мигрантов гражданства

    Примаков назвал аморальным определять в предатели всех уехавших из России

    На Западе раскрыли последствия продолжения Зеленским украинского конфликта

    Дочери Оззи Осборна сделали предложение руки и сердца во время прощального концерта рокера

    Бузову заметили в компании неизвестного мужчины

    Талибы сняли видео об Афганистане и пригласили туда туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости