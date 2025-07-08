В Госдуме отреагировали на подготовку крупнейшего порта Европы к войне с Россией

Депутат Колесник: Европа хочет уничтожить Украину

В портах открытые акватории, и там трудно рассредоточиться, так что пусть скапливают технику, заявил член комитета Госдуме по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на подготовку порта Роттердама, крупнейшего в Европе, к потенциальной войне с Россией.

Ранее стало известно, что там проводятся учения по приему судов, перевозящих военные грузы НАТО.

Порт Роттердама является хабом, он всегда был одним из крупнейших портов Европы, и в мое время, когда я служил активно, я видел эти учения, которые они проводили еще во времена разрядки, и все корабли отправляли в сторону России Андрей Колесник депутат Госдумы

Роттердам больше был гражданским портом, однако теперь уже становится полувоенным, так как Европа готовится к войне, отметил депутат.

«Не зря [канцлер Германии Фридрих] Мерц говорит: я поставлю, не поставлю дальнобои (имеется в виду дальнобойное оружие, — прим. «Ленты.ру»). Они нащупывают, хотя уже дальнобойные удары по России наносятся, и Украине достается от этого. То есть они какие-то извращенцы. Они хотят уничтожить Украину. Все эти действия направлены на уничтожение Украины. Они прикрываются тем, что они ее защищают — они ее уничтожают на самом деле. Все эти роттердамы, взрыв "Северных потоков" — такое у них миротворчество, все перевернулось в мире», — высказался Колесник.

Он добавил, что порты являются открытыми территориями, на которых трудно рассредоточиться, особенно при нанесении ударов.

«Так что пусть накапливаются. Больше наш успех будет, если что», — заключил парламентарий.

До этого министр экономики Дании Стефани Лосе заявила, что стремление Европейского союза увеличить военные расходы угрожает финансовой стабильности блока. Она подчеркнула, что есть опасность роста дефицита бюджета и госдолга, который члена Евросоюза могут не сдержать.

