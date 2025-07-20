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04:13, 20 июля 2025Спорт

Усик вернул себе звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Тяжеловес отправил британца Дюбуа в нокаут в пятом раунде

Боксер Усик нокаутировал Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Бой проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне. 38-летний Усик нокаутировал соперника в пятом раунде, попав в голову левым хуком. Перед этим Дюбуа успел побывать в нокдауне, но поднялся и практически сразу пропустил фатальный удар.

Во время церемонии взвешивания выяснилось, что Дюбуа оказался тяжелее Усика на семь килограммов. Вес Дюбуа составил 110,58 килограмма, а Усика — 103,10 килограмма.

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Andrew Boyers / Action Images / Reuters

После боя Усик стал единственным боксером-тяжеловесом, который дважды стал абсолютным чемпионом мира, собрав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). В его профессиональной карьере 24 победы (из них 15 нокаутом) и ни одного поражения.

Усик выбрал кандидатов на следующий бой

После боя Усик извинился перед Дюбуа. «Прости, брат, это спорт. Мои люди хотели победы», — обратился к проигравшему боксер. В ответ британец также лестно высказался о сопернике. «Я обязан отдать должное Усику. Я отдал сегодня все свои силы. Не умаляю заслуг Усика, но я еще вернусь», — пообещал он.

Усик заявил, что рассматривает четырех кандидатов на свой следующий поединок. «Фьюри хочет сразиться со мной? Может, моим следующим соперником станет Тайсон Фьюри. Также у меня есть другие варианты — Дерек Чисора и Энтони Джошуа. И, может быть, Джозеф Паркер», — сказал спортсмен.

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Ранее Усик выбрал двух боксеров для проведения прощального поединка. Спортсмен заявил, что хотел бы подраться либо с британцем Энтони Джошуа, либо с его соотечественником Тайсоном Фьюри. При этом украинец уже дважды по очкам одерживал верх над последним — в мае и декабре 2024 года.

Также боксер признался, что в ближайшие месяцы планирует ничего не делать, поскольку ему больше нечего добиваться. «Этого достаточно. Теперь я хочу отдохнуть два-три месяца», — резюмировал он.

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