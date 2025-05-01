Усик выбрал двух боксеров для прощального поединка

Украинец Александр Усик выбрал двух боксеров для проведения прощального поединка. Его слова приводит talkSPORT.
Спортсмен заявил, что хотел бы подраться либо с британцем Энтони Джошуа, либо с его соотечественником Тайсоном Фьюри. При этом он подчеркнул, что сосредоточен на поединке против Даниэля Дюбуа.
В 2024-м американский журнал The Ring признал Усика боксером года. За этот период он дважды победил Фьюри.
Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения. Украинец владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).