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22:55, 1 мая 2025Спорт

Усик выбрал двух боксеров для прощального поединка

Боксер Александр Усик выбрал Джошуа или Фьюри для прощального поединка
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Action Images / Reuters

Украинец Александр Усик выбрал двух боксеров для проведения прощального поединка. Его слова приводит talkSPORT.

Спортсмен заявил, что хотел бы подраться либо с британцем Энтони Джошуа, либо с его соотечественником Тайсоном Фьюри. При этом он подчеркнул, что сосредоточен на поединке против Даниэля Дюбуа.

В 2024-м американский журнал The Ring признал Усика боксером года. За этот период он дважды победил Фьюри.

Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения. Украинец владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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