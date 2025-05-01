Усик выбрал двух боксеров для прощального поединка

Боксер Александр Усик выбрал Джошуа или Фьюри для прощального поединка

Украинец Александр Усик выбрал двух боксеров для проведения прощального поединка. Его слова приводит talkSPORT.

Спортсмен заявил, что хотел бы подраться либо с британцем Энтони Джошуа, либо с его соотечественником Тайсоном Фьюри. При этом он подчеркнул, что сосредоточен на поединке против Даниэля Дюбуа.

В 2024-м американский журнал The Ring признал Усика боксером года. За этот период он дважды победил Фьюри.

Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения. Украинец владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).