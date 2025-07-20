«Зенит» вырвал победу у «Ростова» в матче РПЛ

«Зенит» победил «Ростов» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Ростовом» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 22-й минуте счет открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте счет сравнял нападающий Матео Кассьерра. На 79-й минуте хавбек Андрей Мостовой реализовал пенальти и вырвал победу для сине-бело-голубых.

В сезоне 2024/2025 «Краснодар» впервые стал чемпионом России. Московский ЦСКА в девятый раз в истории выиграл Кубок страны.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с казанским «Рубином» 27 июня. «Ростов» днем ранее также в гостях встретится с московским «Динамо».