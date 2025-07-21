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15:07, 21 июля 2025Россия

Соратник «Русской общины» подрался с чеченцем у бассейна и обвинил его в приставании к девушке. В «Ахмате» заявили о провокации

В «Ахмате» назвали пиаром скандал с пьяной дракой чеченского военного с Дивничем
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Максима Дивнича

Российский боец ММА и соратник «Русской общины» Максим Дивнич обвинил чеченского солдата Алихана Берсаева в приставании к девушке в бассейне в Луганской народной республике (ЛНР). Он опубликовал видео драки с пьяным чеченцем, который угрожал окружающим спецназом «Ахмат». Тот, в свою очередь, обвинил спортсмена в провокации и попытке «ввести раздор между религиями». Генерал-лейтенант Апти Алаудинов осудил драку и объявил об отправке Берсаева на передовую, а бойцы из «Ахмата» назвали скандал пиаром и заявили, что Дивнич покусился на боевую честь подразделения и авторитет Алаудинова. Подробности конфликта — в материале «Ленты.ру».

С чего все началось

Российский боец ММА Максим Дивнич рассказал, что нетрезвый чеченский военный Алихан Берсаев, заявлявший о принадлежности к спецназу «Ахмат», неподобающе вел себя на отдыхе — приставал к девушкам, которые не хотели с ним знакомиться, в том числе к замужней россиянке. У чеченца завязался конфликт с ее мужем, а затем за пострадавшую от приставаний вступился и Дивнич.

По словам спортсмена, на его замечание боец отреагировал агрессивно и начал драку. Этот эпизод попал на видео, где видно, как Дивнич прижимает Берсаева к земле и наносит удары, пока тот пытается сопротивляться, а другие посетители бассейна разнимают мужчин.

Конфликт продолжился на стоянке. На другом видео, опубликованном Дивничем, мужчина с акцентом, напоминающим чеченский, выкрикивал угрозы и заявлял: «Ты еще не знаешь, что такое "Ахмат"! (...) Это заведение скоро моим будет!». Затем, как сообщают очевидцы, мужчина достал пистолет, стукнул им по крыше автомобиля, произнес еще несколько оскорблений и крикнул «поехали!». В конце видео группа мужчин удаляется на черном автомобиле.

Берсаев ответил на обвинения Дивнича, заявив, что тот пытается получить хайп на его имени и испытывает личную неприязнь к чеченцам. Он обвинил спортсмена в разжигании ненависти между народами и религиями и намеренной подтасовке фактов. Кроме того, Берсаев утверждает, что как только он узнал, что девушка, которая ему понравилась, замужем, то «просто отошел».

Как на конфликт отреагировали в «Ахмате»

Как заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, Берсаев не относится к «Ахмату» (Дивнич в своем канале также написал, что он — военнослужащий 123-й бригады отряда «Шторм V»). Офицер подчеркнул, что «поступивший не по-мужски» чеченец уже отправлен на передовую. Кроме того, он назвал его «позором чеченского народа».

В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность. (...) Он был отправлен на передовую, туда, где он и должен был находиться изначально

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Вместе с тем Алаудинов отметил, что «защитник русского народа от чеченцев» Максим Дивнич, в свою очередь, должен быть привлечен к уголовной ответственности как второй участник конфликта. Командир «Ахмата» обвинил спортсмена в провокации и предложил встретиться лично, чтобы обсудить случившееся.

Апти Алаудинов.

Апти Алаудинов.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Макс Дивнич оказался точно так же в бассейне. Но факт заключается в том, что именно претензии к чеченцам все время в его канале я вижу. «А как вы будете реагировать, если мы создадим батальон имени [прозванного усмирителем Кавказа генерала Алексея] Ермолова?» Ничего себе! Ты называешь мое имя, обращаешься ко мне, потом ты видишь, что этот боец не имеет ко мне отношения, но даже не извиняешь. По-мужски, по-человечески было бы правильно, если бы ты передо мной извинился

Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Бойцы «батальона Хохла», входящего в спецназ «Ахмат», заявили, что боец смешанных единоборств Дивнич «допустил плевок» в сторону каждого бойца «Ахмата» и покусился на святое — боевую честь подразделения и авторитет Алаудинова. Они добавили, что Дивнич ведет грязную игру и раздувает скандал на фоне священной войны, а его действия назвали пиаром.

Усвой раз и навсегда: спецназ «Ахмат» – не цирковая арена для твоих провокаций. Мы – боевая единица, где ценят долг, мужество и преданность. Ты же, сидя в тепле и безопасности, решил поставить под сомнение то, что для нас священно. Это не просто глупо. Это игра с огнем. Игра, за которую рано или поздно придется держать ответ перед теми, кого ты так легкомысленно оскорбил. Подумай, готов ли ты к такому ответу?

«Батальон Хохла»

Как Дивнич ответил на обвинения

Максим Дивнич назвал подобные заявления угрозами.

Ну что вы сделаете? Обнулите меня? Изобьете? Посадите в тюрьму? Вы хотите меня запугать? Цель какая?

Максим Дивничбоец ММВ
Максим Дивнич.

Максим Дивнич.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Дивнич спросил, хотят ли чеченские бойцы сделать из него второго Евгения Родионова — это обезглавленный в Чечне русский солдат, которого многие считают святым. Спортсмен добавил, что приписанные ему оскорбления «Ахмата» и Апти Алаудинова «высасывают из пальца», а также заявил, что «за ним правда».

Любой человек, посмотрев первый ролик скажет, что там нет каких-то оскорблений. Нет надо дожать, надо раздавить, надо включить все ресурсы, кабинеты, всех обзвонить, дать разнарядку, нагнуть этого мальчишку. Как так, он обратился к Апти, это имя нельзя упоминать всуе. Я готов ко всему! Но за мной правда! Виноват тот черт, который орал про Ахмат. Вот он настоящий враг

Максим Дивничбоец ММА
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