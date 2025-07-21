Пожары в российском регионе после атаки десятка дронов ВСУ сняли на видео

Появились кадры пожаров в Ростовской области после атаки десятка дронов ВСУ

В сети появились кадры пожаров в Ростовской области, которые возникли в результате атаки десятка беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Их публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видны четыре небольших очага пожара, возникших после атаки беспилотников на регион. У места распространения огня собрались люди, вокруг разбросаны обломки.

В сети также появились кадры из Ростовской области после атаки, на которых видна поврежденная машина и обломки.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на понедельник, 21 июля. По данным Минобороны, над регионом сбили 12 летательных аппаратов. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнял, что дроны ВСУ сбили в трех городах, в поселке Каменоломни из-за упавших обломков загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала.