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15:25, 23 июля 2025Россия

Место уволенной из-за скандального видео дочери об СВО чиновницы занял ветеран СВО

Ветеран СВО занял место уволенной после видео дочери вологодской чиновницы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Правительство Вологодской области

Ветеран специальной военной операции (СВО) Антон Тропин занял место главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области — раньше его кресло занимала со скандалом уволенная после видео дочери об СВО Юлия Шевцова. О назначении сообщило областное правительство на своем сайте.

«Взял на себя обязательства лично сопровождать Антона Сергеевича [Тропина] на его новой должности. Это позволит научиться эффективнее выстраивать работу, отвечать на запросы и потребности жителей, развивать территорию», — приводятся в сообщении слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

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Тропин оказался одним из 35 финалистов регионального кадрового проекта для участников СВО «Герои Русского Севера». Проект запустили по инициативе губернатора для формирования кадрового резерва для органов власти из числа военных, принимавших участие в СВО.

В середине мая в сети обратили внимание на видеозаписи дочери чиновницы Шевцовой. На них девушка в агрессивной форме заявляла, что ее мама — мэр и может повлиять на призыв в армию. Одно из видео сопровождалось словами: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим». Впоследствии мать девушки извинилась за поведение своей дочери и назвала его недопустимым. Она заверила, что уже провела со своим ребенком «серьезный разговор». Губернатор Филимонов, объясняя поступок дочери чиновницы, впоследствии сказал, что она сделала такое заявление из-за проблем в личной жизни. Он осудил ее поступок и назвал ее слова недопустимыми и вульгарными.

Шевцову впоследствии отстранили от должности. Женщина решила порвать с партией. Она рассказала, что получила много предложений с вакансиями и после освобождения от должности намерена работать «ради своей родины».

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