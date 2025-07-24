Матвиенко призвала создавать в России суверенный ИИ

Матвиенко призвала поставить заслон чужеродному ИИ и развивать свои технологии

В России необходимо развивать суверенный искусственный интеллект (ИИ). Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, в РФ необходимо создавать независимый искусственный интеллект, а чужеродному нужно поставить заслон. Таким образом председатель Совфеда РФ призвала развивать отечественные технологии.

Также Валентина Матвиенко заявила, что до конца года ключевая ставка в России может снизиться более чем на один процент. По ее мнению, сейчас в стране сложились все предпосылки для этого — снижение инфляционного давления, укрепление рубля и ряд других факторов.

В конце июля специалисты Financial Times заявили, что развитие искусственного интеллекта привело к значительному росту цен на энергоснабжение в США. Это ставит под удар выполнения предвыборного обещания Дональда Трампа снизить вдвое цены на свет для конечных потребителей.