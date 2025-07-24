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18:40, 24 июля 2025Спорт

Губерниев ответил раскритиковавшему выступление россиян под нейтральным флагом немцу

Губерниев призвал немца Сальхова сняться с ЧМ по водным видам спорта
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил немецкому пловцу Йоше Сальхову, раскритиковавшему выступление россиян под нейтральным флагом. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Он призвал немецкого атлета совершить мужской поступок и сняться с чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. «Если тебя смущает участие российских спортсменов, объяви тогда забастовку, пошли нафиг Сингапур, плавание, соперников и уезжай в Германию», — заявил Губерниев.

Ранее на заявление Сальхова отреагировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. Она согласилась с немцем, добавив, что россияне должны выступать на турнирах с флагом и гимном.

24 июля Сальхов заявил, что выступает против россиян в нейтральном статусе. Он назвал это самообманом, так как все понимают, из какой страны приехали атлеты.

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