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20:45, 24 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта сумма ущерба по делу сотрудников Минобороны

Бастрыкин: Ущерб по делу двух сотрудников Минобороны превышает 300 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал сумму ущерба по делу в отношении двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сотрудники ведомства Юрий Захарченко и Михаил Баранов подписали ложные акты проверки технических характеристик комплексов связи, которые на самом деле не соответствовали условиям госконтракта. Ущерб государству превысил 300 миллионов рублей.

О возбуждении дела против двух сотрудников Минобороны стало известно ранее.

21 июля сообщалось, что Московский городской суд продлил арест бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Он причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также экс-чиновнику предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

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