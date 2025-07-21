В России бывшему замглавы Минобороны продлили арест

Мосгорсуд продлил арест экс-замглавы Минобороны Иванову на 3 месяца

Московский городской суд продлил арест бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Иванов будет под стражей еще три месяца, то есть до 23 октября.

По версии следствия, Иванов причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также ему предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Ранее сообщалось, что защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова обжаловала приговор.