Возбуждено дело против двух сотрудников Минобороны

Бастрыкин: СК возбудил дело против двух сотрудников Минобороны

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

По его данным, Юрий Захарченко и Михаил Баранов подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи. Ущерб бюджету составил 300 миллионов рублей.

Ранее в Брянской области бывшего депутата Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимира Реука приговорили к восьми годам колонии по делу о хищении денег участников специальной военной операции.