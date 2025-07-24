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20:20, 24 июля 2025Силовые структуры

Возбуждено дело против двух сотрудников Минобороны

Бастрыкин: СК возбудил дело против двух сотрудников Минобороны
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

По его данным, Юрий Захарченко и Михаил Баранов подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи. Ущерб бюджету составил 300 миллионов рублей.

Ранее в Брянской области бывшего депутата Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимира Реука приговорили к восьми годам колонии по делу о хищении денег участников специальной военной операции.

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