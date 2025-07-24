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15:56, 24 июля 2025Силовые структуры

Похитившего деньги участников СВО российского экс-депутата наказали

В Брянской области экс-депутат Реук получил 8 лет за хищение денег бойцов СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Брянской области бывшего депутата Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимира Реука приговорили к восьми годам колонии по делу о хищении денег участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Реук будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом на 900 тысяч рублей.

По версии следствия, Реук, будучи депутатом, похищал деньги бойцов СВО, обещая им помочь получить госнаграды и выплаты за ранения, а также посодействовать в освобождении от дальнейшей службы. Действия депутата пресекли сотрудники ФСБ.

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