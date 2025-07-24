Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Астана
Сегодня
17:00 (Мск)
Зимбру
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Левски
Сегодня
20:30 (Мск)
Брага
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бешикташ
Сегодня
21:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Крылья Советов
Завтра
19:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
16:31, 24 июля 2025Спорт

Роналду дал совет россиянину из UFC после поражения

Футболист Криштиану Роналду посоветовал бойцу UFC Буллету не вешать нос
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stringer / Reuters

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал совет российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Шарабутдину Магомедовову (Шаре Буллету) после поражения в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Sport24.

Буллет рассказал, что пообщался с футболистом после поединка. «Роналду сказал мне, чтобы я не вешал нос и продолжал идти. Чтобы я вернулся на победную тропу», — поделился подробностями он.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт объяснил поражение Буллета. Он отметил, что у англичанина Майкла Пейджа очень сложный стиль и с ним тяжело драться.

Буллет проиграл Пейджу 1 февраля единогласным решением судей. До этого россиянин выиграл все 15 боев на профессиональном уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба пассажиров разбившегося в России самолета Ан-24

    Пассажиры рухнувшего в России Ан-24 описывали самолет фразой «тихий ужас»

    Рой пчел ворвался в школьный класс и набросился на детей

    ВС России применили FPV-дрон с автоматом Калашникова в зоне СВО

    СК раскрыл все этапы теракта на Крымском мосту

    Российские врачи спасли женщину с 12-килограммовой опухолью яичника

    В Госдуме заговорили о третьей мировой войне после боев Таиланда и Камбоджи

    В Хабаровском крае объявили трехдневный траур в связи c крушением Ан-24

    Роналду дал совет россиянину из UFC после поражения

    Подозреваемого в присвоении 600 миллионов в России мужчину депортировали из Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости