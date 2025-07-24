Роналду дал совет россиянину из UFC после поражения

Футболист Криштиану Роналду посоветовал бойцу UFC Буллету не вешать нос

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал совет российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Шарабутдину Магомедовову (Шаре Буллету) после поражения в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Sport24.

Буллет рассказал, что пообщался с футболистом после поединка. «Роналду сказал мне, чтобы я не вешал нос и продолжал идти. Чтобы я вернулся на победную тропу», — поделился подробностями он.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт объяснил поражение Буллета. Он отметил, что у англичанина Майкла Пейджа очень сложный стиль и с ним тяжело драться.

Буллет проиграл Пейджу 1 февраля единогласным решением судей. До этого россиянин выиграл все 15 боев на профессиональном уровне.