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20:37, 24 июля 2025Спорт

Сотрудник РФС ушел добровольцем на СВО в возрасте 58 лет

Сотрудник РФС Михаил Павлов ушел добровольцем на СВО в возрасте 58 лет
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Михаил Павлов ушел добровольцем на СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

58-летний Павлов является бывшим офицером безопасности сборной России. Кроме того, он руководит охранным агентством, долгое время сотрудничавшим с Российской премьер‑лигой и Футбольной национальной лигой.

По информации источника, Павлов закончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище. Он имеет звание капитана запаса и мастера спорта по тяжелой атлетике.

В ноябре 2022 года российский боец смешанного стиля (ММА) Игорь Уваров сообщил, что примет участие в СВО. «Пошел добровольцем потому, что сердце позвало», — заявил он.

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