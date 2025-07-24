Telegram начнет оценивать пользователей

«Код Дурова»: В Telegram может появиться система рейтинга пользователей

В Telegram может появиться система рейтинга пользователей. О том, что популярный мессенджер, вероятно, начнет оценивать пользователей, заявило издание «Код Дурова».

Отмечается, что рейтинг пользователя будет отображаться в его профиле. Как обнаружили журналисты, при нажатии на плашку рейтинга сейчас появляется уведомление «Уровень профиля отражает надежность платежей пользователя». Кликнув на него, можно перейти на статью Telegram про «звезды».

Нововведение постепенно начинает работать на тестовом сервере, указали в издании. Там также предположили, что с помощью рейтинга пользователи смогут показывать свою платежеспособность. «Чем выше уровень, тем больше возможностей получит аккаунт для тех или иных действий», — говорится в материале.

Кроме того, как сочли в «Коде Дурова», рейтинг будет повышаться за каждые тысячу «звезд», которые пользователь купил, подарил или потратил.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров предупредил пользователей о мошенничестве в мессенджере. По его словам, злоумышленники начали шантажировать пользователей, у которых есть редкие подарки, номера и имена, и требовать, чтобы те отдали им ценные предметы.

Перед этим стало известно, что Telegram может создать филиал или открыть представительство в России. Информация об этом появилась на ресурсах Роскомнадзора. При этом бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин со ссылкой на источник в Telegram опроверг эту информацию.

