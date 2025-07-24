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19:48, 24 июля 2025Экономика

В России заявили о важности мигрантов для решения проблемы дефицита кадров

Шохин: Справиться с дефицитом кадров до 2030 года без мигрантов вряд ли удастся
Дмитрий Воронин

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Маловероятно, что в России удастся в ближайшие годы полностью справиться с дефицитом кадров только за счет повышения производительности труда и использования других подобных инструментов, поэтому регулирование процесса привлечения мигрантов является одним из ключевых для рынка труда. Соответствующее заявление главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина приводит ТАСС.

По его словам, российской экономике, по разным данным, не хватает 2,4-3 миллиона работников. «Понятно, что мы вряд ли сможем эту проблему решить до 2030 года», — сказал Шохин, подчеркивая важность вопросов, связанных с трудовой миграцией.

Ранее стало известно, что власти Нижегородской области отменили запрет на прием на работу мигрантов из-за нехватки кадров. Сделать это решили в связи с обращениями предпринимателей, предупреждавших, что заменить уволенных иностранцев им будет некем.

Решение проблемы дефицита кадров, о которой регулярно заявляют в правительстве РФ, власти ищут в том числе в использовании роботов, благодаря чему, по некоторым данным, в частности, изменится структура занятости в строительной отрасли.

При этом в 2025 году отечественные компании стали снижать активность при найме работников. В Центробанке также в начале лета указывали на то, что «доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться».

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