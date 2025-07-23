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14:50, 23 июля 2025Экономика

В России озвучили сроки роботизации строек

Эксперт НИУ ВШЭ Трофименко: Массовая роботизация строек начнется через 10-15 лет
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В ближайшее десятилетие ключевой тенденцией станет сочетание традиционных и роботизированных технологий на российских стройках, а через 10-15 лет начнется массовая роботизация работы в отрасти. Соответствующий прогноз, озвученный директором Центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константином Трофименко, приводит «Интерфакс».

Говоря о сферах, где в первую очередь развернутся такие процессы, эксперт отметил, что речь идет прежде всего «о вредных работах, таких как сварка», а также использовании беспилотников.

Как объяснил специалист, ряд технологий дают возможность оптимизировать экономику строительных процессов, другие же, например, позволяют повышать безопасность на стройплощадке. В перспективе, с развитием технологий 3D-печати зданий, строительство перейдет на принципиально новые экономические механизмы, подчеркнул Трофименко.

Ранее замглавы министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак указал на важность способности роботов производить самих себя. По его словам, такая концепция представляет собой новую промышленную парадигму, способную стать основным двигателем экономики страны.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что справиться с дефицитом кадров в России помогут инвестиции в роботизацию. По его словам, потенциал увеличения производительности с помощью новых технологий велик, но есть отрасли, где планы по ее росту «могли бы быть более амбициозными».

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