В России озвучили сроки роботизации строек

Эксперт НИУ ВШЭ Трофименко: Массовая роботизация строек начнется через 10-15 лет

В ближайшее десятилетие ключевой тенденцией станет сочетание традиционных и роботизированных технологий на российских стройках, а через 10-15 лет начнется массовая роботизация работы в отрасти. Соответствующий прогноз, озвученный директором Центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константином Трофименко, приводит «Интерфакс».

Говоря о сферах, где в первую очередь развернутся такие процессы, эксперт отметил, что речь идет прежде всего «о вредных работах, таких как сварка», а также использовании беспилотников.

Как объяснил специалист, ряд технологий дают возможность оптимизировать экономику строительных процессов, другие же, например, позволяют повышать безопасность на стройплощадке. В перспективе, с развитием технологий 3D-печати зданий, строительство перейдет на принципиально новые экономические механизмы, подчеркнул Трофименко.

Ранее замглавы министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак указал на важность способности роботов производить самих себя. По его словам, такая концепция представляет собой новую промышленную парадигму, способную стать основным двигателем экономики страны.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что справиться с дефицитом кадров в России помогут инвестиции в роботизацию. По его словам, потенциал увеличения производительности с помощью новых технологий велик, но есть отрасли, где планы по ее росту «могли бы быть более амбициозными».