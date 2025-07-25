Бразильский футболист «Краснодара» сравнил российский и французский чемпионаты

Новичок «Краснодара» Дуглас Аугусто: РПЛ не сильно уступает французской Лиге 1

Бразильский футболист «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнил российский и французский чемпионаты. Его слова в пятницу, 25 июля, приводит «РБ Спорт».

«Российская премьер-лига (РПЛ) не сильно уступает Лиге 1, которая входит в топ-5 чемпионатов Европы», — заявил новичок «Краснодара». Аугусто отметил, что следил за российским чемпионатом, так как в нем выступает много бразильских игроков. Футболист назвал «Зенит» очень сильной командой и оценил важность первого чемпионства «Краснодара» в прошлом сезоне.

28-летний Аугусто перешел в «Краснодар» из французского «Нанта». В последнем сезоне Лиги 1 бразилец провел в составе клуба 28 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Также в летнее трансферное окно состав «Краснодара» пополнил Гаэтан Перрен — лучший ассистент предыдущего сезона чемпионата Франции. Французский полузащитник подписал с «горожанами» контракт на три года.

В минувшем сезоне РПЛ «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионство. Команда Мурада Мусаева опередила «Зенит» на одно очко.