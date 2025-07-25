Раскрыты детали последствий атаки дронов на два российских региона

Более 20 поездов задерживаются из-за атак дронов на два региона России

Более 20 поездов задерживаются из-за атак дронов на два региона России — Ростовскую область и Краснодарский край. Подробности о последствиях на железной дороге после налета беспилотников раскрыли в РЖД.

По данным компании, в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА оказалась повреждена контактная сеть. В результате происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов.

По последним данным, до пяти часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов, задержка еще 12 поездов составляет до одного часа.

Кроме того, из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда №125 Москва – Новороссийск. Медицинскую помощь ему оказали на месте. По этой же причине несколько пассажиров пересадили на другие свободные места. Сведений о других пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 25 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников — 23 из них сбили над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем.

По данным губернатора Юрия Слюсаря, взрывом от падения обломков беспилотника было повреждено здание вокзала на железнодорожной станции в Песчанокопском. В сети появились кадры взрыва беспилотного летательного аппарата над Ростовской областью.