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19:51, 26 июля 2025Спорт

«Динамо» одержало первую победу при Карпине

«Динамо» победило над «Ростов» со счетом 1:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий Иван Сергеев.

Это первая победа Динамо под руководством главного тренера Валерия Карпина. О назначении Карпина главным тренером «Динамо» стало известно 13 июня. Контракт рассчитан на три сезона — до лета 2028 года.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Ростов» примет самарские «Крылья Советов». Обе встречи пройдут 2 августа.

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