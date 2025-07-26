«Динамо» одержало первую победу при Карпине

Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий Иван Сергеев.
Это первая победа Динамо под руководством главного тренера Валерия Карпина. О назначении Карпина главным тренером «Динамо» стало известно 13 июня. Контракт рассчитан на три сезона — до лета 2028 года.
В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Ростов» примет самарские «Крылья Советов». Обе встречи пройдут 2 августа.