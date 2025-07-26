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11:01, 26 июля 2025Интернет и СМИ

Эксперт рассказал о мошенничестве от лица фейковых «Госуслуг»

Бориславский: Мошенники рассылают фейковые письма от «Госуслуг»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Мошенники начали рассылать фейковые письма, которые имитируют сообщения от «Госуслуг». В них сообщают о входе в аккаунт из незнакомого местоположения, рассказал директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский РИА Новости.

«За последние недели мы зафиксировали всплеск сообщений от пользователей о фишинговых письмах, которые внешне почти неотличимы от настоящих уведомлений "Госуслуг". В них говорится о входе в аккаунт с подозрительного местоположения, например, из Мариуполя. Приводятся технические детали: дата, время, IP, браузер. Все выглядит правдоподобно, как если бы это было реальное письмо от портала». — сказал эксперт.

В таких письмах указывают телефон «поддержки», по которому призывают позвонить. Если пользователь звонит, злоумышленники действуют по уже известному сценарию, запрашивая код из смс. После этого они могут завладеть аккаунтом россиянина.

Бориславский отметил, что письмо рассчитано на панику пользователя, который начнет действовать импульсивно. Он подчеркнул, что при получении подобных писем не стоит звонить по указанному номеру. Такие сообщения следует помечать как спам.

Ранее в июле «Код Дурова» писал, что мошенники начали представляться сотрудниками нового отечественного мессенджера Max для кражи аккаунтов россиян на портале «Госуслуги».

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