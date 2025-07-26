Европу обеспокоил образ действия Трампа

Politico: Европейских чиновников обеспокоил образ действия Трампа

Европейские чиновники обеспокоены будущим торговой сделки между США и ЕС из-за modus operandi (образа действия) хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что планируемая встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Трампом в Шотландии говорит о приближении сторон к заключению торговой сделки. При этом европейские дипломаты, которые привыкли к смене решений республиканца, призывают дождаться подписания соглашения.

Как пишет издание, дипломатов беспокоит образ действия Трампа в торговых вопросах. Он предпочитает иметь дело с иностранными коллегами один на один, поскольку так легче добиться уступок. В случае с ЕС, который состоит из 27 стран, это работает «не так хорошо».

В Брюсселе сомневаются, что встреча фон дер Ляйен и Трампа позволит избежать повышения американских пошлин с 1 августа. Ранее республиканец заявил, что пошлины на европейские товары со следующего месяца составят 30 процентов.

Ранее в июле источники Bloomberg сообщили, что ЕС готов принять невыгодную сделку по торговле с США до истечения дедлайна 1 августа.