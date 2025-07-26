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17:48, 26 июля 2025Спорт

Губерниев жестко ответил на слова норвежцев об отчаянии российских лыжников

Губерниев о словах норвежца Шинстада об отчаянии лыжников: Ткнул пальцем в небо
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко ответил на слова норвежского эксперта по лыжным гонкам Петтера Шинстада о «скрытом отчаянии» российских лыжников. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Норвежский журналист ткнул пальцем в небо. Это высказывание в пользу бедных и абсолютный хайп», — заявил Губерниев. Он подчеркнул, что российские лыжники всего лишь делают максимум для того, чтобы сохранить свою работоспособность и хорошие кондиции.

Ранее Шинстад в эфире TV2 прокомментировал тренировки россиян в Европе. Он заявил, что за этим стоит скрытое отчаяние.

В марте 2022 года россияне впервые были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

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