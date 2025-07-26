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18:15, 26 июля 2025Наука и техника

Китайские военные разместили в пустыне копию американского авианосца

Созданную для тренировок военных копию авианосца США увидели в китайской пустыне
Дмитрий Воронин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Terje Pedersen / NTB / Reuters

В песках пустыни Такла-Макан (провинция Синьцзян), неподалеку от полигона, где Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит испытания противокорабельных баллистических ракет, обнаружили точную копию американского авианосца «Джеральд Форд» Как пишут «Новые Известия», макет, который увидели на спутниковых снимках, используется в качестве полигона для отработки тактики и стратегии воздушных атак.

Копию бывшего флагмана ВМС США с хорошей детализацией, длина которой составляет 337 метров, ширина — до 78 метров, а высота — 76 метров, для достоверности даже покрасили в оригинальный цвет, говорится в публикации.

В ней также отмечается, что военные и раньше размещали копии авианосцев и кораблей в пустыне. В частности, указывает SlashGear, на спутниковых снимках виден в том числе объект, напоминающий американский эсминец класса Arleigh Burke.

В США регулярно высказываются о возможности эскалации противостояния с Китаем. При этом президент страны Дональд Трамп, уже развязавший в апреле торговую войну с Пекином, планирует увеличить продажи оружия Тайваню, что может привести к усилению напряженности — в Пекине выступают против таких поставок и вводят санкции в отношении участвующих в них оборонных предприятий.

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