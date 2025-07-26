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06:07, 26 июля 2025Наука и техника

На Западе увидели признаки увеличения производства «Гераней»

CNN: Россия существенно масштабировала производство «Гераней» в Алабуге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В последнее время Россия существенно масштабировала производство ударных беспилотников типа «Герань» в Алабуге. Об этом пишет телеканал CNN.

Аналитики изучили cпутниковые снимки территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» и пришли к выводу, что предприятие готовится к расширению. В частности, было выдвинуто предположение, что рядом с заводом возводятся общежития, способные вместить до 40 тысяч сотрудников.

21 июля генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев раскрыл, что российский производитель выпускает тысячи дронов-камикадзе «Герань-2». «Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. (…) В свое время был план производить несколько тысяч "Гераней", сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось», — сказал гендиректор.

Ранее в июле на Украине обнаружили обломки юбилейной «Герани» с номером Ы30000. На предыдущей находке в конце мая был нанесен номер Ы23435. Из этого можно сделать вывод, что за полтора месяца было произведено семь тысяч «Гераней».

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