Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
Сегодня
15:00 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Динамо М
Сегодня
17:30 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Анна Калинская
Сегодня
23:00 (Мск)
Эмма Радукану
Вашингтон (ж)
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
10:08, 26 июля 2025Спорт

Швейцарский пловец обрадовался возвращению россиян на международные турниры

Пловец Ноэ Понти обрадовался возвращению россиян на международные турниры
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Швейцарский пловец Ноэ Понти высказал отношение к возвращению соперников из России на международные турниры. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обрадовался, что это произошло. «Конечно, мы скучали по ним в бассейне, теперь у нас будет больше конкуренции с большим количеством спортсменов. Это будет здорово, они снова с нами», — заявил Понти.

Ранее немецкий пловец Йоша Сальхов заявил, что выступает против россиян в нейтральном статусе. Он назвал это самообманом, так как все понимают, из какой страны приехали атлеты.

Понти и Сальхов выступят на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, у пловцов соревнования начнутся 27 июля. Россияне допущены до турнира в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пропавший в зоне СВО российский военкор вышел на связь

    Эксперт рассказал о мошенничестве от лица фейковых «Госуслуг»

    Число жертв обрушения дома в Саратове снова выросло

    Детеныш альпака получил экологичное имя на курорте «Манжерок»

    В России высказали отношение к служащим в ВСУ женщинам

    Олимпийская чемпионка из России оценила судейство у синхронистов на чемпионате мира

    Семьи погибших при взрыве газа в Саратове получат компенсации

    В ДНР сообщили о бегстве командиров ВСУ из Красноармейска

    Два российских аэропорта второй раз за несколько часов приостановили работу

    В России обязали перестраиваться в другой ряд при пропуске автомобилей с мигалками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости