Швейцарский пловец обрадовался возвращению россиян на международные турниры

Пловец Ноэ Понти обрадовался возвращению россиян на международные турниры

Швейцарский пловец Ноэ Понти высказал отношение к возвращению соперников из России на международные турниры. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обрадовался, что это произошло. «Конечно, мы скучали по ним в бассейне, теперь у нас будет больше конкуренции с большим количеством спортсменов. Это будет здорово, они снова с нами», — заявил Понти.

Ранее немецкий пловец Йоша Сальхов заявил, что выступает против россиян в нейтральном статусе. Он назвал это самообманом, так как все понимают, из какой страны приехали атлеты.

Понти и Сальхов выступят на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, у пловцов соревнования начнутся 27 июля. Россияне допущены до турнира в нейтральном статусе.