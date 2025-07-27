Путин поздравил главу Киргизии с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе

Путин поздравил главу Киргизии с 25-летием подписания декларации о партнерстве

Президент России Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между двумя странами. Об этом сказано в соответствующей телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея — 25-летия подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между нашими странами. Декларация 2000 года положила начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии», — отметил российский лидер, добавив, что подписание документа позволило создать условия для качественного сотрудничества по ключевым направлениям.

Путин заявил, что совместными усилиями Россия и Киргизия продолжат динамично развивать двусторонние отношения, а также будут конструктивно взаимодействовать в рамках Евразийского экономического сообщества, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, а также других многосторонних структур. Он подчеркнул, что их сотрудничество направлено на обеспечение безопасности, стабильности и благополучия на евразийском пространстве.

Наконец, президент РФ пожелал коллеге из Киргизии крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам зарубежной страны — мира и процветания.

Ранее в июле Владимир Путин позитивно оценил экономическое сотрудничество России с Киргизией. Он уточнил, что российско-киргизский товарооборот за период с января по апрель нынешнего года вырос более чем на 17 процентов.