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14:23, 27 июля 2025Спорт

Российская прыгунья в воду назвала главную проблему чемпионата мира 2025 года

Прыгунья в воду Конаныхина о ЧМ-2025: Добраться в отель из бассейна — квест
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Джорджио Пероттино / РИА Новости

Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина назвала главную проблему чемпионата мира (ЧМ) по водным видам спорта в Сингапуре. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Только с автобусами проблемы. Из гостиницы все четко — автобусы ходят по графику. А вот обратно из бассейна — целый квест. Они приходят как попало, приходится долго ждать», — заявила Конаныхина. Она добавила, что спортсмены относятся к трудностям спокойно и стараются выезжать заранее, чтобы не опоздать.

27 июля Конаныхина в дуэте с Александром Бондарем завоевала бронзовую медаль ЧМ-2025 в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки в соревнованиях смешанных пар. Золото взяла команда из Китая, серебро — сборная КНДР.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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