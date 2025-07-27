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22:03, 27 июля 2025Спорт

«Рубин» вырвал ничью у «Зенита» в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Рубином» со счетом 2:2 в матче второго тура РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.Ру».

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 2:2. Первый мяч на 11-й минуте забил полузащитник гостей Андрей Мостовой, реализовавший пенальти. На 36-й минуте нападающий Матео Кассьерра увеличил преимущество команды. На 47-й минуте хавбек Велдин Ходжа сократил отставание «Рубина». На 90-й минуте отличился нападающий Мирлинд Даку и вырвал ничью для хозяев.

В сезоне 2024/2025 «Зенит» занял второе место в чемпионате России. «Рубин» расположился на седьмом месте.

В следующем туре «Зенит» примет московский ЦСКА 3 августа. «Рубин» днем позднее также дома сыграет с «Сочи».

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