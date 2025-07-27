Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:1
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Рубин
2:2
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Лейла Фернандес
1:0
2-й сет
live
Анна Калинская
Вашингтон (ж)
22:48, 27 июля 2025Спорт

Усик захотел поменять слова в гимне Украины

Украинский боксер Александр Усик захотел поменять слова в гимне Украины
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing заявил, что хотел бы поменять слова в гимне Украины.

«Я говорю правду, потому что некоторые слова в нем не нравятся, они не имеют никакого отношения к тому, что происходит сейчас», — поделился спортсмен. Он добавил, что гимн много значит для него.

Ранее 38-летний Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Усик — единственный боксер-тяжеловес в истории, который дважды завоевывал титул абсолютного чемпиона мира, собрав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). На профессиональном ринге украинец остается непобежденным, в его активе 24 победы (из них 15 — нокаутом).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и ЕС договорились о торговой сделке

    Россиян предупредили о новых природных катаклизмах

    Усик захотел поменять слова в гимне Украины

    В Киеве прогремели взрывы

    Лукашенко пригласили посетить с визитом «полмира»

    На Украине произошло землетрясение

    Вместо концерта Гергиева в итальянской Казерте провели проукраинский митинг

    В Европе пообещали полностью отказаться от нефти и газа из России для снижения пошлин США

    Российским бойцам передали гуманитарную помощь более чем на 100 миллионов рублей

    Симоньян объяснила смелость Зеленского наркотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости