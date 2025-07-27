Украинский боксер Александр Усик захотел поменять слова в гимне Украины

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing заявил, что хотел бы поменять слова в гимне Украины.

«Я говорю правду, потому что некоторые слова в нем не нравятся, они не имеют никакого отношения к тому, что происходит сейчас», — поделился спортсмен. Он добавил, что гимн много значит для него.

Ранее 38-летний Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Усик — единственный боксер-тяжеловес в истории, который дважды завоевывал титул абсолютного чемпиона мира, собрав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). На профессиональном ринге украинец остается непобежденным, в его активе 24 победы (из них 15 — нокаутом).