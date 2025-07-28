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12:30, 28 июля 2025Экономика

Доллар стал стоить больше 80 рублей

Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые за полтора месяца
Дмитрий Воронин

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Доллар 28 июля впервые за полтора месяца стал стоить больше 80 рублей, свидетельствуют данные Investing. На сегодняшних торгах стоимость единицы американской валюты достигала на максимуме 80,26 рубля, скорректировавшись к моменту написания материала до 79,86.

На прошлой неделе российская валюта начала снижаться к доллару, потеряв 1,6 процента. Официальный курс, установленный Центробанком на 26-28 июля, составляет 79,55 рубля.

Указанная динамика фиксировалась на фоне ожиданий снижения ключевой ставки, которые в итоге оправдались — ЦБ опустил ее с 20 до 18 процентов. Это, согласно прогнозам аналитиков способно привести к достаточно ощутимому ослаблению рубля.

«Постепенное снижение ключевой ставки может способствовать ослаблению рубля», — пишет, в частности, старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Согласно озвученному ей базовому сценарию развития событий на валютном рынке, это ослабление «будет происходить постепенно, с паузами и коррекциями». На текущей неделе, ожидает специалист, курс доллара будет колебаться от 78 до 81 рубля.

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