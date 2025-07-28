Доллар стал стоить больше 80 рублей

Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые за полтора месяца

Доллар 28 июля впервые за полтора месяца стал стоить больше 80 рублей, свидетельствуют данные Investing. На сегодняшних торгах стоимость единицы американской валюты достигала на максимуме 80,26 рубля, скорректировавшись к моменту написания материала до 79,86.

На прошлой неделе российская валюта начала снижаться к доллару, потеряв 1,6 процента. Официальный курс, установленный Центробанком на 26-28 июля, составляет 79,55 рубля.

Указанная динамика фиксировалась на фоне ожиданий снижения ключевой ставки, которые в итоге оправдались — ЦБ опустил ее с 20 до 18 процентов. Это, согласно прогнозам аналитиков способно привести к достаточно ощутимому ослаблению рубля.

«Постепенное снижение ключевой ставки может способствовать ослаблению рубля», — пишет, в частности, старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Согласно озвученному ей базовому сценарию развития событий на валютном рынке, это ослабление «будет происходить постепенно, с паузами и коррекциями». На текущей неделе, ожидает специалист, курс доллара будет колебаться от 78 до 81 рубля.