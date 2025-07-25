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18:40, 25 июля 2025Экономика

Официальный курс доллара вырос на фоне снижения ключевой ставки Банка России

Банк России повысил официальный курс доллара до 79,55 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 79,55 рубля, повысив его на 69 копеек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

При этом курс евро, подскочивший накануне более, чем на полтора рубля, почти не изменился, прибавив 1 копейку, до 93,35 рубля.

Иностранная валюта начала дорожать накануне в преддверии заседания совета директоров Центробанка и ожидавшегося снижения ключевой ставки, за которым по версии аналитиков может последовать ослабление рубля. Ставку, как и предполагало большинство из них, ЦБ снизил на 2 процентных пункта, до 18 процентов годовых, однако пока значительного влияния на курсы валют это не оказало.

«Смягчение денежно-кредитных условий (ДКУ) является одним из главных факторов ослабления любой национальной валюты. Тем не менее пока ДКУ остаются достаточно жесткими, продолжая оказывать поддержку рублю», — констатировал эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. При этом, указал он, на фоне окончания очередного налогового периода и восстановления импорта из-за роста потребительской активности российская валюта в начале следующей недели может оказаться под давлением.

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