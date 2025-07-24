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18:12, 24 июля 2025Экономика

Официальный курс евро подскочил более чем на полтора рубля

Банк России поднял официальный курс доллара до 78,86 рубля, евро — до 93,34
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Банк России поднял официальный курс доллара, установленный на 25 июля, до 78,86 рубля, евро подорожал до 93,34 рубля, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Стоимость европейской валюты по данным ЦБ подскочила по сравнению со вчерашними данными на 1 рубль 55 копеек, американская — прибавила 41 копейку.

О том, что иностранная валюта начала дорожать в преддверии завтрашнего заседания совета директоров Центробанка и ожидаемого снижения ключевой ставки, которое по версии аналитиков может привести к ослаблению рубля, стало известно ранее в четверг.

«Сегодняшний разворот в рубле может быть связан с изменением позиций крупных игроков, усилением спроса на валюту со стороны импортеров и летней сезонностью», — прокомментировали в Т-Инвестициях, отметив, что речь в связи с текущей курсовой динамикой может идти и о дневной волатильности, наблюдаемой несколько раз в месяц.

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