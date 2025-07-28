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21:10, 28 июля 2025Спорт

Фитнес-эксперт объяснила позитивное влияние бокса на карьеру

Фитнес-эксперт Герасимова: Бокс помогает прокачать стратегическое мышление
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Александра Герасимова объяснила позитивное влияние бокса на карьеру. Ее слова передают «Известия».

Герасимова заявила, что физическая активность на ринге предотвращает потерю нервных клеток, депрессию и выгорание. «Бокс — отличный способ, чтобы переключиться с умственной нагрузки на физическую. Регулярные тренировки не только улучшают общее физическое состояние, но и повышают выносливость, силу и координацию. А это ключевые показатели, которые необходимы для карьеристов», — отметила она.

Специалист добавила, что занятия боксом развивают умение анализировать ситуацию и стратегическое мышление. «Подобные тренировки также учат держать эмоции под контролем, справляться со стрессом и работать под давлением. Это хорошие скиллы, которые помогают решать сложные задачи, работать в команде и поддерживать позитивный настрой в коллективе», — подчеркнула Герасимова.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ подтянуть форму за две недели. Она предложила выполнять три упражнения: берпи с гантелями (3 подхода по 12 повторений), отжимания с отведением рук (3 подхода по 10 раз) и разгибания ног в полуприседе (3 подхода по 20 повторений).

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