Французский новичок «Краснодара» высказался о критике за переход

Французский новичок «Краснодара» Перрен о критике за переход: Мне все равно

Французский новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен высказался о критике в свой адрес после перехода в российский клуб. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Мне все равно, что говорят люди, я не хочу это комментировать. Переход в "Краснодар" — это лучшее решение для моей карьеры, моей семьи», — заявил Перрен. Он добавил, что счастлив перейти в российский клуб.

Перрен перешел в «Краснодар» 23 июля. Полузащитник подписал контракт с «горожанами» на три года. До этого он выступал за Осер, а в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом чемпионата Франции.

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