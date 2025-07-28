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15:46, 28 июля 2025Спорт

Французский новичок «Краснодара» высказался о критике за переход

Французский новичок «Краснодара» Перрен о критике за переход: Мне все равно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Французский новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен высказался о критике в свой адрес после перехода в российский клуб. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Мне все равно, что говорят люди, я не хочу это комментировать. Переход в "Краснодар" — это лучшее решение для моей карьеры, моей семьи», — заявил Перрен. Он добавил, что счастлив перейти в российский клуб.

Перрен перешел в «Краснодар» 23 июля. Полузащитник подписал контракт с «горожанами» на три года. До этого он выступал за Осер, а в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом чемпионата Франции.

Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков пожаловался на большое количество иностранцев в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, требуется ужесточение лимита на легионеров.

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