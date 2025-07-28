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13:21, 28 июля 2025Наука и техника

Зафиксировано катастрофическое снижение объема запасов пресной воды

Sci Adv: С 2002 года на суше зафиксировано рекордное снижение водных запасов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Пресная вода на Земле стремительно исчезает — к такому выводу пришли исследователи из Университета штата Аризона, проанализировав более 20 лет спутниковых наблюдений. С 2002 года на суше зафиксировано рекордное снижение водных запасов, в основном из-за изменения климата, чрезмерного использования подземных вод и участившихся засух. О результатах сообщает журнал Science Advances.

Авторы исследования отмечают, что сухие регионы ежегодно увеличиваются на площадь, вдвое превышающую Калифорнию. Утрата подземных вод уже вносит больший вклад в повышение уровня моря, чем таяние ледников Гренландии и Антарктиды вместе взятых. По данным спутников GRACE и GRACE-FO, 68 процентов утраченной воды приходится именно на подземные источники.

Исследование выявило четыре «мега-сухих» региона в Северном полушарии: юго-запад Северной Америки и Мексика, север Канады и Аляска, северная Россия и пояс от Ближнего Востока до Северной Африки и Евразии. Эти зоны включают крупнейшие аграрные регионы, мегаполисы и водные объекты вроде Каспийского и Аральского морей.

Ученые предупреждают: если не принять срочные меры по устойчивому управлению водными ресурсами, человечество столкнется с угрозами для продовольствия, биоразнообразия, стабильности и жизнеобеспечения миллиардов людей. Исследование станет основой нового отчета Всемирного банка о социально-экономических последствиях глобального обезвоживания суши.

Ранее ученые из Европы обнаружили скрытые озера под антарктическими ледниками, которые при внезапных сливax могут резко ускорить разрушение ледяного щита.

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