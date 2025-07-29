Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону пропала в горах Пакистана. Спортсменка попала в камнепад

Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер пропала в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер пропала в горах Пакистана. В понедельник, 28 июля, спортсменка совершала восхождение вместе с напарницей. По данным DPA, на высоте около 5,7 тысяч метров спортсменка попала под камнепад.

Напарница биатлонистки сразу подала сигнал бедствия, после чего началась поисково-спасательная операция. Из-за сложностей со спасательной операцией до спортсменки пока не удалось добраться.

Поиск олимпийской чемпионки приостановили

Поисково‑спасательная операция Лауры Дальмайер приостановлена из‑за наступления темноты. Она продолжится в среду, 30 июля, утром. При себе у спортсменки может быть минимум снаряжения.

Из-за удаленности местности спасательный вертолет смог добраться до места происшествия только утром 29 июля. По данным Sportschau, спасатели видели место происшествия только с вертолета.

Международная команда горных спасателей пообещала предоставить дополнительную информацию о происшествии, как только появятся подтвержденные данные.

Международный союз биатлонистов отреагировал на пропажу Дальмайер

В Международном союзе биатлонистов (IBU) прокомментировали сообщение о том, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону пропала в горах Пакистана.

Вся биатлонная семья думает о Дальмайер и ее семье Международный союз биатлонистов

Также в IBU выразили надежду на скорейшее появление хороших новостей о поисково‑спасательной операции.

На новость также отреагировала двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер в социальных сетях. «Думаю о тебе, Лаура», — написала она.

Комментатор Дмитрий Губерниев также выразил надежду, что с Дальмайер все будет в порядке.

Лаура Дальмайер влюблена в горы. Она — альпинистка высокого уровня, совершала массу восхождений, в том числе на Эльбрус (...) Мы с ней прекрасно знакомы, она оставила огромный след в моей жизни и в мировом спорте Дмитрий Губерниев Спортивный комментатор

Что известно о спортивной карьере Дальмайер

Лаура Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования. На ее счету также семь побед на чемпионатах мира. Спортсменка — обладательница Кубка мира сезона 2016/2017.

Дальмайер наряду с Марте Олсбю-Ройселанн является единственной биатлонисткой за всю историю, выигравшей пять золотых медалей на одном чемпионате мира, а также единственной завоевавшей награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд.

В мае 2019 года 25-летняя спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Свое решение Дальмайер объяснила потерей мотивации.

По данным Sueddeutsche Zeitung, бывшая биатлонистка — сертифицированный горный гид, действующий сотрудник горноспасательной службы и считается опытным альпинистом.