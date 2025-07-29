Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
3:2
Завершен
Сочи
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Акрон
2:1
Завершен
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
Краснодар
1:2
Завершен
Крылья Советов
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Мирра Андреева
0:0
Завершен
Бьянка Андрееску
Монреаль
Даниил Медведев
Сегодня
02:05 (Мск)
Далибор Сврчина
Торонто
Андрей Рублёв
Сегодня
18:00 (Мск)
Юго Гастон
Торонто
00:14, 30 июля 2025Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону пропала в горах Пакистана. Спортсменка попала в камнепад

Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер пропала в горах Пакистана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лаура Дальмайер

Лаура Дальмайер. Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер пропала в горах Пакистана. В понедельник, 28 июля, спортсменка совершала восхождение вместе с напарницей. По данным DPA, на высоте около 5,7 тысяч метров спортсменка попала под камнепад.

Напарница биатлонистки сразу подала сигнал бедствия, после чего началась поисково-спасательная операция. Из-за сложностей со спасательной операцией до спортсменки пока не удалось добраться.

Поиск олимпийской чемпионки приостановили

Поисково‑спасательная операция Лауры Дальмайер приостановлена из‑за наступления темноты. Она продолжится в среду, 30 июля, утром. При себе у спортсменки может быть минимум снаряжения.

Из-за удаленности местности спасательный вертолет смог добраться до места происшествия только утром 29 июля. По данным Sportschau, спасатели видели место происшествия только с вертолета.

Материалы по теме:
«Он хотел причинить ему боль» Сломанная шея и выбитые зубы. Каким был самый страшный фол в истории чемпионатов мира?
«Он хотел причинить ему боль»Сломанная шея и выбитые зубы. Каким был самый страшный фол в истории чемпионатов мира?
20 июля 2025
«Он поступил как настоящий спортсмен» Как немецкий биатлонист помог русскому сопернику спасти золото Олимпиады для сборной СССР
«Он поступил как настоящий спортсмен»Как немецкий биатлонист помог русскому сопернику спасти золото Олимпиады для сборной СССР
18 июля 2025

Международная команда горных спасателей пообещала предоставить дополнительную информацию о происшествии, как только появятся подтвержденные данные.

Международный союз биатлонистов отреагировал на пропажу Дальмайер

В Международном союзе биатлонистов (IBU) прокомментировали сообщение о том, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону пропала в горах Пакистана.

Вся биатлонная семья думает о Дальмайер и ее семье

Международный союз биатлонистов

Также в IBU выразили надежду на скорейшее появление хороших новостей о поисково‑спасательной операции.

На новость также отреагировала двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер в социальных сетях. «Думаю о тебе, Лаура», — написала она.

Комментатор Дмитрий Губерниев также выразил надежду, что с Дальмайер все будет в порядке.

Лаура Дальмайер влюблена в горы. Она — альпинистка высокого уровня, совершала массу восхождений, в том числе на Эльбрус (...) Мы с ней прекрасно знакомы, она оставила огромный след в моей жизни и в мировом спорте

Дмитрий ГуберниевСпортивный комментатор

Что известно о спортивной карьере Дальмайер

Лаура Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования. На ее счету также семь побед на чемпионатах мира. Спортсменка — обладательница Кубка мира сезона 2016/2017.

Дальмайер наряду с Марте Олсбю-Ройселанн является единственной биатлонисткой за всю историю, выигравшей пять золотых медалей на одном чемпионате мира, а также единственной завоевавшей награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд.

В мае 2019 года 25-летняя спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Свое решение Дальмайер объяснила потерей мотивации.

По данным Sueddeutsche Zeitung, бывшая биатлонистка — сертифицированный горный гид, действующий сотрудник горноспасательной службы и считается опытным альпинистом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону пропала в горах Пакистана. Спортсменка попала в камнепад

    Появились кадры удара ВС России по полигону Сухопутных войск ВСУ

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в двух российских регионах

    В Узбекистане убили известную певицу

    Российский город затопило после мощных ливней

    Пушков оценил угрозы Трампа ввести санкции против России

    Мужчина бросил четверых малолетних детей в раскаленной машине ради похода в секс-шоп

    Смартфоны Google начали гореть по всему миру

    Американский завод по производству топливных гранул разорвало на части взрывом

    ПВО сбила беспилотник над российским регионом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости