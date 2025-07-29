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16:40, 29 июля 2025Спорт

«Локомотив» не позвал бывший тренерский штаб на чемпионский парад

«Локомотив» не позвал бывшего тренера Никитина и его штаб на чемпионский парад
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Игорь Никитин

Игорь Никитин. Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Ярославский «Локомотив» не позвал бывшего главного тренера Игоря Никитина и его штаб на чемпионский парад. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Чемпионский парад в честь победы «Локомотива» в Кубке Гагарина состоится в Ярославле 3 августа. «Нет, нас на этот праздник не позвали», — рассказал один из тренеров.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающем матче ярославцы обыграли «Трактор» в овертайме со счетом 2:1. «Локомотив» забрал серию в пяти матчах — 4:1.

По окончании сезона Никитин, приведший команду к победе, ушел в московский ЦСКА вместе со всем штабом. Новым главным тренером железнодорожников стал Боб Хартли.

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