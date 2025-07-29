В швейцарском клубе задумались о продаже Миранчука

Спортивный директор «Сьона» Константен: Веду переговоры о продаже Миранчука

В швейцарском клубе «Сьон» задумались о продаже российского полузащитника Антона Миранчука. Об этом сообщил спортивный директор команды Бартелеми Константен, слова которого приводит РБ Спорт.

«Может ли Антон покинуть "Сьон"? Я веду переговоры с клубами из России и Турции», — заявил Константен.

Ранее Миранчук признался, что ему скучно в Швейцарии после жизни в Москве. Он поделился, что ему приходится адаптироваться и искать возможности для развлечений.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды он провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. Контракт россиянина рассчитан до июня 2026-го.