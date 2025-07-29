Выигравшего забег лыжника дисквалифицировали из-за обуви

Выигравшего легкоатлетический забег лыжника Шарова лишили золота из-за обуви

Лыжник Сергей Шаров выиграл забег на 10 тысяч метров на первенстве России по легкой атлетике до 23 лет. Об этом сообщает «Чемпионат».

Шаров пробежал дистанцию за 29 минут и 19,57 секунды. Однако после финиша его дисквалифицировали из-за несоответствия обуви регламенту. Оказалось, что модель кроссовок спортсмена допустима только для соревнований на шоссе и кроссу, но в ней нельзя выступать на дорожке.

В результате Шарова лишили золота. Его медаль перешла Никите Павлову.

Ранее кенийская рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич попалась на допинге. В марте 2025 года в ее пробе был обнаружен запрещенный диуретик и маскирующий агент гидрохлоротиазид. На время расследования легкоатлетка дисквалифицирована.