Жильцы разваливающегося дома по соседству с обрушившимся в Астрахани забили тревогу

Астраханцы пожаловались, что их соседний дом может ждать участь обрушившегося

Жильцы соседнего с обрушившимся накануне домом в Астрахани опасаются, что их дом может ждать та же участь. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

По словам астраханцев, в начале июля аварийный четырехэтажный дом, расположенный на улице Ляхова, 8, вместе с рухнувшим 6-м домом залило водой из-за прорыва трубы, однако даже после вчерашнего инцидента сотрудники коммунальных служб не откачали воду из подвала. В местных администрации и «Водоканале» отказались проводить работы, ссылаясь на то, что «вода сама уйдет». Кроме того, у дома уже около 10 лет нет управляющей компании. «Куда еще нам обращаться, не знаем. Или ждать, когда так же сложится дом?! (...) Фундамент сдвинулся уже давно. А сейчас подмочка, и все!» — опасается одна из жительниц. Она добавила, что компенсацию за аварийное жилье выплачивают лишь собственникам, проживающим в муниципальных квартирах ее не выдают, ссылаясь на отсутствие пригодных вариантов для переезда.

Жильцы признаются, что им страшно находиться в здании, поскольку подобная халатность коммунальщиков и властей может привести к трагедии. В региональной службе жилищного надзора журналистов, в свою очередь, заверили, что в районе разваливающегося дома «сейчас идет проверка, все специалисты на выезде, работа проводится», однако затруднились ответить, ведется ли она в доме на Ляхова, 8.

Об инциденте в доме № 6 стало известнонакануне. Из здания эвакуировали 15 человек, трех пострадавших достали из-под завалов и увезли в больницу.